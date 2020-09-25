В Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків COVID-19

Станом на 25 вересня в Україні виявили 3565 випадків підтвердження діагнозу COVID-19. За минулу добу зафіксовано 70 нових летальних випадків. Одужали - 1 675 осіб.

За даними системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО, за весь час пандемії на СOVID-19 захворіло 191 671 особа. Нині 102 711 людей хворіє. Від початку пандемії 3827 пацієнтів померли від ускладнень і 85 133 - одужало.

Найбільше нових випадків захворювання підтвердили у Києві (380), Харківській (297), Тернопільській (245), Дніпропетровській (225), Львівській (215) областях.

За час пандемії коронавірусну хворобу виявлено: Вінницька область - 5653 випадки; Волинська область - 7362 випадки; Дніпропетровська область - 4917 випадків; Донецька область - 2851 випадок; Житомирська область - 5403 випадки; Закарпатська область - 9490 випадків; Запорізька область - 3428 випадків; Івано-Франківська область - 13080 випадків; Кіровоградська область - 1052 випадки; м. Київ - 21045 випадків; Київська область - 8430 випадків; Львівська область - 19465 випадків; Луганська область - 894 випадки; Миколаївська область - 2782 випадки; Одеська область - 12470 випадків; Полтавська область - 1752 випадки; Рівненська область - 11774 випадки; Сумська область - 3474 випадки; Тернопільська область - 12579 випадків; Харківська область - 16490 випадків; Херсонська область - 954 випадки; Хмельницька область - 5361 випадок; Чернівецька область - 13736 випадків; Черкаська область - 3459 випадків; Чернігівська область - 3770 випадків.

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