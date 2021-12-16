В Україні за минулу добу зафіксовано 9 590 випадків COVID-19

За минулу добу, 15 грудня, зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 864, медпрацівників - 115).

Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано - 2 089 осіб, летальних випадків - 355, одужало - 25 499 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 588 147 осіб, одужало - 3 284 815 осіб, летальних випадків 92 313.

142 926 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані - 95 407 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 269 057 людей, з них отримали першу дозу - 14 269 055 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 735 628 людей. Загалом проведено 27 004 683 щеплення.