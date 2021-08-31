В Україні за минулу добу зафіксували 1356 нових випадків Covid-19

За минулу добу в Україні виявили 1356 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, захворіли 75 дітей та 31 медпрацівник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 470; летальних випадків - 51; одужали - 1 257; проведено тестувань - 46 014; досліджень експрес-тестів на антиген для SARS-CoV-2 - 17 747.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 2 286 296; одужало - 2 207 940; летальних випадків - 53 789; проведено ПЛР-тестувань - 11 980 323.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.







