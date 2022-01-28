В Україні за минулу виявили 34 408 нових випадків коронавірусу

Кількість хворих на минулу добу побила рекорд за весь час пандемії в Україні. Свіжий показник перевищив попередній антирекорд на дві тисячі інфікованих.

В Україні за 27 січня виявили 34 408 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіло 5 341 дітей та 808 медпрацівників, про що свідчать дані МОЗ України в Telegram.

За 26 січня міністерство відзвітувало про 32 393 нових випадків COVID-19.

З коронавірусом або підозрою на нього за 27 січня госпіталізували 3 342 особи, 144 особи померли.

В Україні за минулу добу: захворіло - 34 408 осіб; одужало - 6142 осіб; летальні випадки - 144; госпіталізовано - 3 342 особи.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень: 21 січня - 2608; 22 січня - 2774; 23 січня - 1836; 24 січня - 1507; 25 січня - 3073; 26 січня - 3016; 27 січня - 3342.

Минулої доби провели 168 073 тестів на коронавірус: методом ПЛР - 91934; методом ІФА - 6589; експрес-тести на антиген - 69550.

Лідери з поширення COVID-19 за добу: Івано-Франківська область - 2 807 випадків; Львівська область - 2 793 випадки; Одеська область - 2 406 випадків; Київ - 2 384 випадків.

Вакцинувалися за минулу добу: 1 дозою - 28 185 осіб; 2 дозою - 27 228 особи; бустерною дозою - 24 980 осіб; всього - 81 098 осіб.

З початку пандемії COVID-19 в Україні: захворіло - 3 980 610 осіб; одужало - 3 608 094 осіб; летальні випадки - 99 882; зроблено ПЛР-тестів - 17 848 132.

З початку кампанії з вакцинації одну дозу отримали 15 278 385 осіб, а дві - 14 576 722. Бустерну дозу отримали

296 099 людей. Усього зробили 30 166 832 щеплень.