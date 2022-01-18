В Україні за рік фіксується пів тисячі рекордів – голова нацреєстру

Національний реєстр рекордів фіксує пів тисячі досягнень за рік, під час локдаунів з’явилася чимала категорія масових онлайн-рекордів.

«Загальна тенденція свідчить про збільшення кількості рекордів упродовж року, ми вийшли на пів тисячі за рік. Це потужний ритм роботи», - зазначила вона.

За її словами, у 2014 році почали фіксували рекорди патріотичної тематики, а під час локдаунів – різні рекорди онлайн. І як результат – на сьогодні зафіксована "потужна" категорія масових онлайн-рекордів.

Вєтрова зауважила, що рекорди в період локдауну дивують креативністю. На її думку, це пов’язано з тим, що у людей на самоізоляції з’явилося більше часу для себе, для вдосконалення своїх здібностей. Крім того, багато людей згадали про свої хобі.

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