В Україні заборонили продаж ліків дітям - закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до ст. 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли 14 років (малолітнім особам)" No1668-IX, який Верховна Рада ухвалила 15 липня цього року. Про це сьогодні, 6 серпня, повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує "Дом".

Мета документа - обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, які продаються в аптечних установах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Адже препарати, які аптеки повинні відпускати лише за рецептом, часто можна придбати без його наявності.

Закон, який підписав очільник держави, забороняє реалізацію ліків особам, які не досягли 14-річного віку, зокрема через Інтернет, а також доставлення ліків. Якщо у продавця виникли сумніви щодо віку покупця, він повинен вимагати пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує вік. У разі відмови надати такий документ відпуск лікарських засобів забороняється.

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