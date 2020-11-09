в Україні заборонили всі планові операції і госпіталізації

Через збільшення кількості хворих на COVID-19 влада оголосила про перехід на другий етап реагування на епідемію, що, зокрема, передбачає відмову від планових операцій в лікарнях. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Громадське.

"Ми продовжуємо розгортати і збільшувати кількість ліжок в наших закладах охорони здоров'я, які будуть госпіталізовувати хворих з коронавірусною хворобою. З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають виключно ургентних хворих та хворих з коронавірусною хворобою",- наголосив Ляшко.

Санітарний лікар підкреслив, що ситуація "вкрай напружена" і не тільки в Україні.

"Нам поставлена задача: збільшити досить терміново з 50 тисяч ліжок, які в нас були готові до цього приймати хворих, до 80 тисяч ліжок. На всі ці ліжка найближчим часом - впродовж місяця - буде забезпечено киснем 80% з них",- розповів Ляшко.

Він додав, що вже є домовленість про закупівлю кисневих концентраторів, завдяки яким і забезпечать киснем 60 тисяч ліжок.

Насамкінець Ляшко закликав українців дотримуватися протиепідемічних норм, щоби країна не була змушена переходити на третій етап реагування на епідемію, який, серед іншого, передбачає розгортання тимчасових шпиталів у "пристосованих приміщеннях".

Все жорсткіші заходи від держави пов'язані зі значним збільшенням кількості хворих на COVID-19. У Нацслужбі здоров'я розповіли, що в жовтні кількість госпіталізованих з COVID-19 зросла на майже 80%.

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