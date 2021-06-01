В Україні заборонять продавати пластикові пакети - Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект, що забороняє поширювати пластикові пакети, окрім біорозкладних, в магазинах і закладах харчування - у компаній є 9 місяців на адаптацію.

Законопроєкт No 2051-1 підтримали 297 нардепів.

Так, закон спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану довкілля та благоустрою територій.

Він забороняє розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів та оксорозкладних пластикових пакетів.

Ця заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети, а до 2023 року також і на надтонкі пластикові пакети товщиною до 15 мікрон, що призначені для пакування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду.

Також, заборонять використовувати маркування "біо", "біопакет" та "біорозкладний", якщо пакети не мають здатності до біорозкладання згідно європейських норм. Крім того, заборонять схиляти споживачів до купівлі пластикових пакетів.

Строк адаптації - 9 місяців. Протягом цього часу, кажуть автори закону, з'являться альтернативи: паперові пакети, торбинки багаторазового використання.

Після завершення перехідного періоду заборонені пакети не можна буде розповсюджувати, вони підлягатимуть утилізації. За безоплатне розповсюдження пакетів передбачено штраф від 1700 до 3400 грн, за повторне порушення - від 3400 до 8500 грн.

AllRetail.ua