В Україні зафіксовано 1 433 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

12 серпня в Україні 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 970 летальних, 45 686 пацієнтів одужало.

За добу зафіксовано 1 433 нові випадки. Загалом проведено 1 214 941 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 752 пацієнти.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 12 серпня 2020 року до Центру надійшло 1 809 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 140 504 повідомлення про підозру на COVID-19.