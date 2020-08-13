В Україні зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Вього за добу одужало 530 пацієнтів

13 серпня (станом на 9:00) в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1992 летальні, 46 216 пацієнтів одужало.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3086 випадків;

Волинська область - 4471 випадок;

Дніпропетровська область - 1630 випадків;

Донецька область - 1027 випадків;

Житомирська область - 2266 випадків;

Закарпатська область - 6009 випадків;

Запорізька область - 1010 випадків;

Івано-Франківська область - 6177 випадків;

Кіровоградська область - 733 випадки;

м. Київ - 10 002 випадки;

Київська область - 4377 випадків;

Львівська область - 11 474 випадки;

Луганська область - 170 випадків;

Миколаївська область - 755 випадків;

Одеська область - 4572 випадки;

Полтавська область - 516 випадків;

Рівненська область - 7206 випадків;

Сумська область - 754 випадки;

Тернопільська область - 3489 випадків;

Харківська область - 5378 випадків;

Херсонська область - 286 випадків;

Хмельницька область - 1468 випадків;

Чернівецька область - 7110 випадків;

Черкаська область - 1067 випадків;

Чернігівська область - 1107 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 серпня 2020 року до Центру надійшло 2004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 142 508 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"