В Україні зафіксовано 16 023 випадки коронавірусної хвороби

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 375 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 580 випадків; Волинська область - 496 випадків; Дніпропетровська область - 748 випадків; Донецька область - 100 випадків; Житомирська область - 525 випадків; Закарпатська область - 748 випадків; Запорізька область - 331 випадок; Івано-Франківська область - 1133 випадки; Кіровоградська область - 425 випадків; м.Київ - 1930 випадків; Київська область - 1023 випадки; Львівська область - 825 випадків; Луганська область - 42 випадки; Миколаївська область - 225 випадків; Одеська область - 653 випадки; Полтавська область - 248 випадків; Рівненська область - 1028 випадків; Сумська область - 157 випадків; Тернопільська область - 1021 випадок; Харківська область - 623 випадки; Херсонська область - 162 випадки; Хмельницька область - 182 випадки; Чернівецька область - 2396 випадків; Черкаська область - 343 випадки; Чернігівська область - 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня 2020 року до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40289 повідомлень про підозру на COVID-19.

У світі з 4 млн 253 тис. випадків зараження коронавірусом, вилікувалися вже 1 млн 527 тис. хворих, померли - 287 тисяч.