В Україні зафіксовано 21 905 випадків COVID-19

Станом на 27 травня в Україні підтверджено 21 905 випадків COVID-19, з них 7995 одужали, 658 померли. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.

Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 321 випадок.

Усього в Україні досліджено 312 532 зразки методом ПЛР.

Загалом захворіли 1595 дітей та 4241 медик. На амбулаторному лікуванні 15 074 пацієнти, з них 1331 дитина та 3447 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6831 особа, з них 264 дитини та 794 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.