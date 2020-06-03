В Україні зафіксовано 24 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Станом на 9:00 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки. Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1050 випадків;

Волинська область - 959 випадків;

Дніпропетровська область - 950 випадків;

Донецька область - 166 випадків;

Житомирська область - 780 випадків;

Закарпатська область - 1236 випадків;

Запорізька область - 463 випадки;

Івано-Франківська область - 1465 випадків;

Кіровоградська область - 523 випадки;

м. Київ - 3133 випадки;

Київська область - 1652 випадки;

Львівська область - 1830 випадків;

Луганська область - 49 випадків;

Миколаївська область - 295 випадків;

Одеська область - 913 випадків;

Полтавська область - 272 випадки;

Рівненська область - 1873 випадки;

Сумська область - 174 випадки;

Тернопільська область - 1200 випадків;

Харківська область - 1131 випадок;

Херсонська область - 179 випадків;

Хмельницька область - 469 випадків;

Чернівецька область - 3442 випадки;

Черкаська область - 416 випадків;

Чернігівська область - 203 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.

За матеріалами МОЗ