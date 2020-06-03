В Україні зафіксовано 24 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Станом на 9:00 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки. Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1050 випадків;
Волинська область - 959 випадків;
Дніпропетровська область - 950 випадків;
Донецька область - 166 випадків;
Житомирська область - 780 випадків;
Закарпатська область - 1236 випадків;
Запорізька область - 463 випадки;
Івано-Франківська область - 1465 випадків;
Кіровоградська область - 523 випадки;
м. Київ - 3133 випадки;
Київська область - 1652 випадки;
Львівська область - 1830 випадків;
Луганська область - 49 випадків;
Миколаївська область - 295 випадків;
Одеська область - 913 випадків;
Полтавська область - 272 випадки;
Рівненська область - 1873 випадки;
Сумська область - 174 випадки;
Тернопільська область - 1200 випадків;
Харківська область - 1131 випадок;
Херсонська область - 179 випадків;
Хмельницька область - 469 випадків;
Чернівецька область - 3442 випадки;
Черкаська область - 416 випадків;
Чернігівська область - 203 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.
За матеріалами МОЗ