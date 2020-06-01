В Україні зафіксовано 24012 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1005 випадків;
Волинська область - 932 випадки;
Дніпропетровська область - 942 випадки;
Донецька область - 163 випадки;
Житомирська область - 742 випадки;
Закарпатська область - 1206 випадків;
Запорізька область - 447 випадків;
Івано-Франківська область - 1420 випадків;
Кіровоградська область - 514 випадків;
м. Київ - 3043 випадки;
Київська область - 1600 випадків;
Львівська область - 1700 випадків;
Луганська область - 47 випадків;
Миколаївська область - 294 випадки;
Одеська область - 896 випадків;
Полтавська область - 270 випадків;
Рівненська область - 1770 випадків;
Сумська область - 170 випадків;
Тернопільська область - 1176 випадків;
Харківська область - 1083 випадки;
Херсонська область - 178 випадків;
Хмельницька область - 454 випадки;
Чернівецька область - 3377 випадків;
Черкаська область - 406 випадків;
Чернігівська область - 177 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59339 повідомлень про підозру на COVID-19.
За матеріалами МОЗ
Запорізька ОДА
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