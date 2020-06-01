В Україні зафіксовано 24012 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1005 випадків;

Волинська область - 932 випадки;

Дніпропетровська область - 942 випадки;

Донецька область - 163 випадки;

Житомирська область - 742 випадки;

Закарпатська область - 1206 випадків;

Запорізька область - 447 випадків;

Івано-Франківська область - 1420 випадків;

Кіровоградська область - 514 випадків;

м. Київ - 3043 випадки;

Київська область - 1600 випадків;

Львівська область - 1700 випадків;

Луганська область - 47 випадків;

Миколаївська область - 294 випадки;

Одеська область - 896 випадків;

Полтавська область - 270 випадків;

Рівненська область - 1770 випадків;

Сумська область - 170 випадків;

Тернопільська область - 1176 випадків;

Харківська область - 1083 випадки;

Херсонська область - 178 випадків;

Хмельницька область - 454 випадки;

Чернівецька область - 3377 випадків;

Черкаська область - 406 випадків;

Чернігівська область - 177 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59339 повідомлень про підозру на COVID-19.

За матеріалами МОЗ

Запорізька ОДА

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