В Україні зафіксовано 24340 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Станом на 9:00 02 червня в Україні 24340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних, 10078 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 328 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1029 випадків;

Волинська область - 942 випадки;

Дніпропетровська область - 943 випадки;

Донецька область - 164 випадки;

Житомирська область - 776 випадків;

Закарпатська область - 1216 випадків;

Запорізька область - 450 випадків;

Івано-Франківська область - 1442 випадки;

Кіровоградська область - 516 випадків;

м. Київ - 3071 випадок;

Київська область - 1623 випадки;

Львівська область - 1734 випадки;

Луганська область - 47 випадків;

Миколаївська область - 294 випадки;

Одеська область - 896 випадків;

Полтавська область - 271 випадок;

Рівненська область - 1823 випадки;

Сумська область - 173 випадки;

Тернопільська область - 1180 випадків;

Харківська область - 1105 випадків;

Херсонська область - 178 випадків;

Хмельницька область - 458 випадків;

Чернівецька область - 3410 випадків;

Черкаська область - 411 випадків;

Чернігівська область - 188 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 червня 2020 року до Центру надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 60088 повідомлень про підозру на COVID-19.

За матеріалами МОЗ