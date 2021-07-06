В Україні зафіксовано 541 нових випадків коронавірусу

06 июля 2021, 10:28
 Общество

За минулу добу одужало - 1 086 осіб, летальних випадків - 20

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.

 
 
 