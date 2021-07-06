В Україні зафіксовано 541 нових випадків коронавірусу

За минулу добу одужало - 1 086 осіб, летальних випадків - 20
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.
За минулу добу одужало - 1 086 осіб, летальних випадків - 20
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.
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