В Україні зафіксовано 617 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 617 нових випадків COVID-19. Захворіли 26 дітей та 18 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 404 особи; летальних випадків - 23; одужало - 872 особи; здійснено тестувань за добу - 40 893 (зокрема методом ПЛР - 17 945, методом ІФА - 9 129); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 13 819.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 239 591 особа; одужало - 2 175 225 осіб; летальних випадків - 52 560; проведено ПЛР-тестувань - 10 983 401.