В Україні зафіксовано 726 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 21 липня, зафіксовано 726 нових випадків COVID- 19. Захворіли 54 дитини та 22 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 402 особи; летальних випадків - 21; одужало - 501 особа; здійснено тестувань за добу - 43 267 (зокрема методом ПЛР - 20 724, методом ІФА - 7 749); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 14 794.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 246 656 осіб; одужало - 2 183 003 особи; летальних випадків - 52 790; проведено ПЛР-тестувань - 11 221 402.