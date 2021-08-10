В Україні зафіксовано 781 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 10 серпня.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"За добу 9 серпня 2021 в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 37, медпрацівників - 28).
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 335 осіб;
летальних випадків - 24;
одужало - 1 390 осіб;
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 260 232 особи;
одужало - 2 192 592 особи;
летальних випадків - 53 124;
проведено ПЛР-тестувань - 11 559 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях", - розповіли в МОЗ.