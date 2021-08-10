В Україні зафіксовано 781 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 10 серпня.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За добу 9 серпня 2021 в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 37, медпрацівників - 28).

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 335 осіб;

летальних випадків - 24;

одужало - 1 390 осіб;

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 260 232 особи;

одужало - 2 192 592 особи;

летальних випадків - 53 124;

проведено ПЛР-тестувань - 11 559 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях", - розповіли в МОЗ.