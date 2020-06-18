В Україні зафіксовано новий антирекорд - 829 нових випадків COVID-19 за добу

В Україні протягом доби коронавірус лабораторним шляхом виявили у 829 українців - це найбільша кількість, зафіксована у країні за час пандемії. Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Напередодні в Україні теж зафіксували антирекорд - 758 нових випадків. Зростання показників спостерігають в Україні вже кілька днів.

За вказаний період померло 23 людей, одужало 504.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 сягнула в Україні 34 063, зафіксовано 966 летальних випадків, одужало 15 447 осіб.

По регіонах ситуація з коронавірусом така: Вінницька область - 1563; Волинська область - 1610; Дніпропетровська область - 1021; Донецька область - 349; Житомирська область - 1154; Закарпатська область - 1882; Запорізька область - 541; Івано-Франківська область - 1893; Київ - 4084; Київська область - 2119; Кіровоградська область - 604; Луганська область - 68; Львівська область - 3398; Миколаївська область - 323; Одеська область - 1188; Полтавська область - 287; Рівненська область - 2572; Сумська область - 236; Тернопільська область - 1542; Харківська область - 1707; Херсонська область - 184; Хмельницька область - 587; Черкаська область - 568; Чернівецька область - 4135; Чернігівська область - 448.

З 11 травня в Україні розпочали пом'якшувати карантинні обмеження, введені в середині березня.

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

Станом на сьогоднішній ранок у всьому світі коронавірусом заразилося 8 349 519 осіб. Жертвами COVID-19 стали 448 958 осіб, одужало 4 073 924.