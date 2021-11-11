В Україні зафіксували 24 747 нових випадків COVID-19

Станом на 11 листопада в Україні зафіксували 24 747 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою.

Зокрема, захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Також госпіталізували 4 778 людей, померло 652 пацієнти, одужало - 18 896. Крім того, здійснили 140 505 тестів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) і Івано- Франківській (1454) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 155 519 людей, одужало - 2 572 738, летальних випадків зафіксували 74 857, також провели 15 067 107 тестів.