В Україні зафіксували 4640 нових випадків коронавірусу

За добу 14 вересня в Україні в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 531, медпрацівників - 95).

Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізували 1 609 осіб, одужали 1 858 людей. Крім того, протягом доби сталося 93 летальні випадки.

За добу методом ПЛР протестували 33 878 осіб, методом ІФА - 8 562, експрес- тестами - 32 991.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 325 796 осіб, одужали - 2 225 130, летальних випадків - 54 550; проведено ПЛР-тестувань - 12 342 907.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.