В Україні зафіксували 972 нових випадки коронавірусу

Минулої доби в Україні виявили 972 нових випадки коронавірусу.

Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони.

Від ускладнень коронавірусу минулої доби в Україні померли 20 осіб. При цьому 886 жителів країни одужали.

Таким чином, за час пандемії в Україні зафіксували 62 823 випадки коронавірусу. Жертвами хвороби стали 1 571 особа. 34 886 українців хворобу побороли і одужали.

За добу 22 липня в Україні було зафіксовано 856 нових випадків COVID-19. Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні з 1 до 31 серпня. МОЗ поділить регіони на чотири карантинні зони.

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