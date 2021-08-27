В Україні зафіксували понад дві тис. нових випадків COVID-19

За добу 26 серпня в Україні зафіксували 2 032 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 127 дітей та 46 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Також за минулу добу було госпіталізовано - 838 осіб. Водночас, одужало - 1 253 особи, а летальних випадків зафіксовано 66.

За добу було протестовано 23 049 осіб методом ПЛР, 7 219 осіб - методом ІФА, 23 218 осіб - експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло - 2 280 203 осіб; одужали - 2 204 682 осіб; летальних випадків - 53 632; проведено ПЛР-тестувань - 11 903 521.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

До цього понад дві тисячі нових випадків COVID-19 фіксували у червні. Зокрема, 4 червня було підтверджено 2 266 випадків коронавірусу.

25 серпня в Україні було зафіксовано 1581 новий випадок COVID-19.

#Буквы

https://bykvu.com