В Україні закінчується препарат AstraZeneca, призначений для першої дози, - МОЗ

У пунктах вакцинації закінчується вакцина AstraZeneca проти COVID-19, призначена для першої дози.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Її вже немає у пунктах щеплення Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва. У МОЗ обіцяють відновити вакцинацію першою дозою у цих пунктах після того, як отримають нову партію вакцини.

26 тис. доз цієї вакцини зарезервували, аби ввести другу дозу тим, кого вже вакцинували 24 лютого.

Також, у МОЗ зазначили, що зараз триває вакцинація препаратами CoronaVac та Pfizer.

"Ними щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров'я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників", - повідомили у міністерстві.

Загалом, за даними МОЗ, з моменту початку вакцинації, зробили вже 904 933 щеплень. Серед них першу дозу отримало 901 107 осіб. Ще 3828 осіб повністю завершило вакцинацію.

Як повідомляється, через прямі закупівлі в Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac та 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield. Через платформу СOVAX країна отримала 367 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio та 117 тис. доз вакцини Comirnaty/Pfizer.

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