В Україні запрацюють 18 додаткових камер відеофіксації порушень ПДР: список доріг

В Україні запрацюють ще 18 камер автоматичної фото- та відеофіксації фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

З 5 листопада на автомобільних дорогах Одеси, Херсону, Хмельницького, а також Запорізької області запрацюють прилади фіксації правопорушень, вони контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

В Одесі камери встановлено на:

* Південна дорога, 2 напрямок приладу Миколаївська дорога;

* Південна дорога, 39 напрямок приладу вул. Семена Палія;

* вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного

* Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна

* просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана

* Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога

* просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська

* просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова

* вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога

У Херсоні:

* вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова

* вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна

* вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії

* Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна

У Хмельницькому:

* Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська

* вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького

* просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе

У Запорізькій області:

* на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок приладу м. Маріуполь

* на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок приладу м. Донецьк

Відзавтра автоматично фіксуватимуть правопорушення 236 приладів.

Із 1 листопада в Україні набули чинності зміни у правилах дорожнього руху.

З 22 жовтня на дорогах України запрацювало 17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР. У Львові, Вінниці, Харкові, Донецькій області та у Харківській області.