В Україні запрацюють 18 додаткових камер відеофіксації порушень ПДР: список доріг

В Україні запрацюють ще 18 камер автоматичної фото- та відеофіксації фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
З 5 листопада на автомобільних дорогах Одеси, Херсону, Хмельницького, а також Запорізької області запрацюють прилади фіксації правопорушень, вони контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.
В Одесі камери встановлено на:
* Південна дорога, 2 напрямок приладу Миколаївська дорога;
* Південна дорога, 39 напрямок приладу вул. Семена Палія;
* вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного
* Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна
* просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана
* Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога
* просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська
* просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова
* вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога
У Херсоні:
* вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова
* вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна
* вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії
* Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна
У Хмельницькому:
* Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська
* вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького
* просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе
У Запорізькій області:
* на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок приладу м. Маріуполь
* на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок приладу м. Донецьк
Відзавтра автоматично фіксуватимуть правопорушення 236 приладів.
Із 1 листопада в Україні набули чинності зміни у правилах дорожнього руху.
З 22 жовтня на дорогах України запрацювало 17 нових комплексів автофіксації порушень ПДР. У Львові, Вінниці, Харкові, Донецькій області та у Харківській області.