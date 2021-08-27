В Україні запровадили електронні свідоцтва про початкову освіту

Міністерство освіти і науки України затвердило порядок виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту в електронній формі з 1 вересня.

Це дає можливість:

забезпечити виготовлення та видачу свідоцтв (їхніх паперових копій) у найкоротші строки;

уникнути необхідності створювати заново дублікати втрачених документів про освіту;

швидко виправляти виявлені помилки у свідоцтвах;

зменшити витрати на виготовлення документів про освіту;

врахувати потреби учнів з порушенням зору, які отримуватимуть свідоцтво у вигляді, придатному для читання;

зменшити бюрократію в системі управління освітою.

Електронні документи зберігатимуться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту. Тепер їх не треба видавати на пластикових картках разом з роздрукованими додатками, а школам не потрібно обліковувати їхню видачу (але вони все ще мають займатися замовленням таких свідоцтв для своїх учнів).

Водночас за бажанням батьків школа може видати паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), протягом п'яти днів після їхнього звернення. Діти із порушенням зору можуть отримати паперову копію свідоцтва, надруковану шрифтом Брайля.

За виготовлення електронних свідоцтв і внесення їх до Реєстру документів про освіту ЄДЕБО, а також захист інформації в реєстрі відповідатиме Державне підприємство "Інфоресурс".

В Україні з 2017 року відбувається реформа освіти під назвою "Нова українська школа". У лютому 2018 року Кабмін затвердив новий Державний стандарт початкової освіти, за яким почали вчитися першокласники у 2018- 2019 навчальному році.

Серед особливостей реформи - нова модель оцінювання учнів: замість звичних табелів з оцінками в кінці року першокласники отримують "Свідоцтво досягнень", в якому відзначаються, зокрема, інтерес до навчання, активність, здатність до співпраці з однокласниками та вміння брати відповідальність за свої дії.

По матерiалам: Міністерство освіти і науки України