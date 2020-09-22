В Україні запускають SmartTicket: як придбати

В Україні розпочато продаж SmartTicket для поїздів далекого сполучення та міського транспорту в Києві.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, квитки можна придбати на транспортному порталі електронних послуг та на SmartTicket.gov.ua. У майбутньому така послуга з'явиться в касах та інших системах з продажу квитків.

Покупець отримає єдиний електронний квиток на свій e-mail. Також прийдуть QR-коди всіх інших квитків на випадок проблем з ідентифікацією. SmartTicket буде зчитуватися за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера.

Також очільник Мінінфраструктури анонсував співпрацю з кількома компаніями, зокрема українським лоукостером.

"У листопаді разом зі SkyUp та Gunsel Lines стартуємо з єдиним е-квитком для авіатранспорту і пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів Укрзалізниці. У грудні розпочинаємо співпрацю з Bolt", - повідомив Криклій.

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