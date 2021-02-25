В Україні запустили інтерактивну карту пунктів безкоштовного тестування на COVID-19

В Україні з'явилася інтерактивна карта пунктів, де можна безкоштовно пройти тестування на COVID-19.

У цих установах також можна зробити швидкий тест на антиген SARS-CoV-2. Проєкт запустило Міністерство охорони здоров'я. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я на сторінці у Facebook.

У ЦГЗ зазначили, що до кінця січня в Україні функціонували 2373 пункти безкоштовного ПЛР-тестування на коронавірус, 65 із них - у Києві.

Українцям пропонують ввести свою домашню адресу, щоб знайти найближчу точку, де можна перевіритися на коронавірус.

"Зроби тест - зупини пандемію COVID-19", - закликали в ЦГЗ.

Інтерактивна карта, розроблена Міністерством охорони здоров'я, доступна за посиланням.

У Києві безкоштовний тест на COVID-19 жителі міста можуть здати в 71 спеціально облаштованому пункті, заявляв раніше мер столиці Віталій Кличко.

В Україні коронавірус за минулу добу, 23 лютого, підтвердили ще у 5850 осіб, зокрема захворіли 316 дітей і 271 медик. Ще 152 українці померли від наслідків зараження COVID-19, а 3645 вилікувалися. Дві області виявилися в лідерах із приросту заражень.