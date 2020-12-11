В Україні запустили "Всеукраїнську школу онлайн": платформа доступна і школам ОРДЛО

Для забезпечення рівного доступу до якісної шкільної освіти учнів 5−11 класів в Україні запустили платформу для дистанційного та змішаного навчання "Всеукраїнська школа онлайн" (ВШО). Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

У МОН зазначають, що всеукраїнська школа онлайн — E-SCHOOL.net.ua — це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів середньої та старшої школи з матеріалами, що пройшли експертизу та відповідають державним освітнім стандартам.

ВШО забезпечує учнів відеопоясненнями, конспектом, тестами та можливістю відслідковувати свій навчальний прогрес. А вчителів - необхідними методичними рекомендаціями та прикладами застосування сучасних освітніх технологій.

Навчальний контент платформи містить уроки з 18 основних предметів: українська література, українська мова, біологія, біологія та екологія, географія, всесвітня історія, історія України, математика, алгебра, алгебра і початки аналізу, геометрія, мистецтво, основи правознавства, природознавство, фізика, хімія, англійська мова та зарубіжна література.

Наразі контент платформи розрахований на два тижні навчання відповідно до календарного плану, та щотижня він буде доповнюватися. Функціонал платформи буде постійно вдосконалюватися та розширюватися.

Діти зможуть користуватися платформою не тільки під час карантину, а й для ознайомлення з темою, яку пропустили в школі через хворобу або з інших причин.

На початку 2021 року в Міносвіти планують презентувати функціонал "Кабінету вчителя", де педагоги зможуть відслідковувати прогрес своїх учнів і модифікувати курси спеціально для них або навіть створювати власні.

"Також ми вже працюємо над розробкою мобільних застосунків, щоб онлайн- навчання для дітей стало ще зручнішим та доступнішим. Ми знаємо, наскільки важлива в часи розвитку дистанційного та змішаного навчання цифрова грамотність", - заявила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Важливо, що платформа надає доступ до навчального контенту українською мовою для дітей та вчителів, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. А також для дітей, які з різних причин перебувають за кордоном та хочуть навчатися за українською державною програмою.

Всеукраїнську школу онлайн підтримали також 3 мобільні оператори - Київстар, Vodafone та lifecell. Вони забезпечать безлімітний нетарифікований доступ до сайту платформи та її мобільного застосунку для всіх абонентів.

Планується, що незабаром буде створено мобільний застосунок ВШО та розширено функціонал платформи, що дозволить вчителям адаптувати навчальні матеріали відповідно до індивідуальних потреб учнів.

Вчасно UA

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