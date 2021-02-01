В Україні запустять сайт для запису на щеплення від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт про вакцинацію від коронавірусу, на якому зокрема буде можливість записатися на щеплення.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН.

За його словами, запуск вебсервісу відбувається в рамках всеукраїнської комунікаційної кампанії щодо вакцинації від коронавірусу.

"Будемо говорити, що сьогодні вакцинуються і записуються певні групи ризику. Там буде чітко показано, де, в якому місці, можна зробити щеплення", - розповів детальніше про сайт Ляшко.

Він також зазначив, що Міністерство пропонує три механізми, як зробити щеплення: записавшись на сайті, за записом до сімейного лікаря та отримавши запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Нагадаємо, за попередніми даними, вакцинація від коронавірусу в Україні має початися вже 15 лютого.