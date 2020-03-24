В Україні зареєстровано три вітчизняних виробника тест-систем ПЛЦ, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили про трьох зареєстрованих виробників тест-систем ПЛЦ-діагностики коронавірусної інфекції. Про це пресслужба відомства повідомила 24 березня.

Випробування двох із трьох наразі проводяться вірусологічною лабораторією інституту Національної академії наук України. Таку інформацію озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в прямому ефірі на українському телеканалі. "Найближчим часом ми вийдемо на серійне виробництво, у держави є кошти на закупівлю тест-систем", - зазначив він.

У МОЗ також зазначили, що зараз в Україні працюють 28 лабораторій, здатних проводити понад 200 досліджень на добу кожна. Також у міністерстві заявили, що в разі необхідності будуть залучати приватні лабораторії і перепрофілювати ветеринарні та ВІЛ-лабораторії. "При наявності тест-систем ми здатні протестувати все населення країни за один місяць", - підкреслив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Варто нагадати, що в Україні МОЗ наполегливо рекомендує не забувати регулярно обробляти дезінфікуючими розчинами не тільки руки, але і поверхні в будинку. Раніше повідомлялося, що Київ може втратити один мільярд гривень через кризу, пов'язану з боротьбою з коронавірусом. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.Також повідомлялося, що медичні установи китайської провінції Хайнань виписали останніх пацієнтів, які перебували на лікуванні з діагнозом Covid-19.

ASPInews

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