В Україні зареєстрували 833 нові випадки COVID-19

В Україні за 22 червня підтвердили 833 нові випадки захворювання на коронавірус. Померли 23 людини, одужали 314, ідеться в статистиці Міністерства охорони здоров'я.

Загальна кількість хворих сягнула 38 074, летальних випадків 1035, вилікувалися 16 956.

Львівська область побила попередній добовий рекорд у 200 нових хворих - за минулу добу там зареєстрували 240 нових випадків.

Лідером за захворюваністю залишається столиця, де підтвердили ще 61 випадок захворювання, а загальна кількість сягнула 4429. У Чернівецькій області захворіли 4419 осіб, з них 62 виявили за 22 червня.

У Рівненській області підтвердили 75 нових випадків, на Закарпатті - 103, у Київській області - 49.

Жодного нового хворого не зафіксували в Хмельницькій області, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія спричиненого коронавірусом захворювання на COVID-19 все ще прискорюється, а наслідки будуть відчутні ще десятки років.