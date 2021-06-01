В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, вироблену в Євросоюзі

Вчора, 31 травня, Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування. До кінця тижня очікується 705 600 доз вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада.

"Вчора, 31 травня 2021 року, Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину проти COVID-19 AstraZeneca для екстреного медичного застосування", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що в Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від COVID-19 та скорочує її до п'яти днів.

Понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca, які надійдуть до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX, буде призначена для проведення вакцинації другою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення.

Нагадаємо, ЄС вимагає від AstraZeneca 200 млн євро за затримку поставок COVID-вакцин.

Наприкінці квітня Єврокомісія почала готується до судового розгляду проти AstraZeneca через проблеми з постачанням вакцин від коронавірусу.