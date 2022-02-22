В Україні здобуває вищу освіту понад мільйон студентів

Станом на 1 жовтня 2021 року в Україні налічувався понад один мільйон здобувачів вищої освіти ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

Про це йдеться у щорічному звіті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2021 рік.

Згідно зі звітом, за один рік (порівняно зі станом на 1 жовтня 2020 року) кількість студентів зменшилася на 3,5 %, тобто майже на 37 тисяч осіб.

Переважна більшість студентів здобуває вищу освіту на рівні «бакалавр» – майже 720 тисяч осіб.

Другим за чисельністю здобувачів є ступінь магістра – понад 300 тисяч осіб.

Ступінь «молодший бакалавр» у 2021/22 навчальному році здобуває понад 3, 5 тисячі осіб.

У НАЗЯВО відмітили, що порівняно з минулим роком відбулося різке зменшення кількості здобувачів ступеня «спеціаліст» – до 2,7 тисяч осіб. Цей факт зумовлений фактичним зникненням самого ступеня (рік тому кількість таких здобувачів становила майже 14 тисяч).

Також у НАЗЯВО поінформували, що за рахунок державного чи місцевого бюджетів вищу освіту здобувають трохи більше третини студентів (36 %). Порівняно з минулим роком баланс бюджетників та контрактників залишився практично незмінним.

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