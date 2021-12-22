В Україні жінок ставитимуть на військовий облік

В Україні набув чинності Перелік спеціальностей, після одержання яких жінки беруться на військовий облік. Граничний вік перебування у резерві - 60 років.

Як пише "Кадровий експерт", перелік, затверджений наказом Міноборони від 11.10.2021 No313, охоплює сотні спеціальностей та професій, наприклад, на облік мають стати: головний бухгалтер, менеджери, начальник юридичного відділу.

Роботодавців зобов'язали контролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві з даного переліку, стали на військовий облік. Під час прийняття на роботу у жінок перевірятимуть наявність документів та позначок про взяття на військовий облік. Комісаріати ставитимуть жінок на облік за двох умов: посада чи спеціальність є у списку, жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Стан здоров'я визначить військово-лікарська комісія.

З повним списком спеціальностей та професій можна ознайомитись за посиланням.