В Україні змінили правила видачі автомобільних номерних знаків

Кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки тільки своєї області

Міністерство внутрішніх справ видало наказ, згідно з яким кожен сервісний центр відомства буде видавати на транспортні засоби, номерні знаки тільки своєї області. При цьому незалежно від місця прописки власника автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

"Міністерством внутрішніх справ України прийнято наказ від 2 березня 2021 року No 166, який набирає чинності з моменту опублікування. Він встановлює єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначено правила застосування, типи і основні розміри державних номерних знаків, що встановлені вимоги до інформаційного змісту і технічним характеристикам", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що основним впроваджуються нововведенням є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було досі, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

"Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки тільки своєї області", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МВС уточнили, що ці вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

Нововведення дозволить оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих матеріальних витрат на виготовлення та логістичні витрати на доставку і зберігання в сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів, пояснили в установі.