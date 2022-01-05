В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19

В Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.

Такі рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) від 23.12.2021 були ухвалені наказом Міністерства охорони здоров'я України No 2976 від 31 грудня 2021 року.

Згідно з ним, можливі наступні схеми використання різних вакцин:

Перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna)

Перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna)

Перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca)

Інтервал між введеннями для всіх схем - 28 днів.

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Також НТГЕІ рекомендує жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.