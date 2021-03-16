В Україні змінюють схему вакцинації препаратом Covishield - імунолог

Для досягнення максимального рівня імунного захисту в разі вакцинації препаратом Covishield в Україні ухвалено рішення про тримісячний інтервал між дозами замість початкових 28 днів. Про це в коментарі LIGA.net повідомив член Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ), доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій.

За його словами, обговорення цієї теми почалося ще в лютому - після публікації в журналі The Lancet результатів масштабного дослідження ефективності вакцини Oxford/AstraZeneca у Британії. За даними дослідження, ця вакцина дає найефективніший захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними три місяці й більше. Аналіз засвідчив, що захист не слабшав протягом тримісячного строку після вакцинації однією дозою (про імунітет після цього періоду даних поки немає).

На початку березня НТГЕІ рекомендувала Міністерству охорони здоров'я збільшити інтервал.

"Прийнято рішення максимально вакцинувати однієї дозою "айстри". Це дасть нам можливість застосувати 250 тис. доз - тих, які були зарезервовані для другої дози", - повідомив Лапій.

Він уточнив, що коригування схеми не стосується інших вакцин проти COVID- 19, які отримає Україна.

За словами імунолога, на сайті Міністерства охорони здоров'я незабаром має з'явитися відповідне повідомлення.

12 березня видання "Дзеркало тижня" повідомляло, що за нинішніх темпів вакцинації Україна встигне використати тільки половину отриманої в лютому вакцини Covishield до закінчення її терміну придатності.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. У країні зареєстрували три вакцини проти коронавірусу - Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech і Sinovac Biotech, але поки вакцинують тільки препаратом Covishield (вакцина Oxford/AstraZeneca, яку виробляють за ліцензією в Індії, 500 тис. доз цієї вакцини доправили минулого місяця).

Від початку кампанії з вакцинації станом на 16 березня щеплено більше ніж 62 тис. українців, упродовж останньої доби - майже 9 тис.

У матеріалах про Covishield, опублікованих на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, указано, що ефективність препарату, за результатами випробувань у Великобританії та Бразилії, становить відповідно 73,52% і 64,17%, водночас, за даними виробника, він здатний захистити від госпіталізації. В AstraZeneca розповіли, що в людини починає вироблятися захисна реакція за 22 дні після одержання першої дози вакцини, вона утримується не менше ніж 12 днів, тому другу дозу потрібно вводити протягом 4-12 тижнів після першої дози.