В Україні зменшили термін самоізоляції хворих на коронавірус

В Україні змінили тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19, зокрема - термін самоізоляції. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Тепер самоізоляцію можна завершувати через п'ять днів від дати появи симптомів коронавірусу або отримання позитивного тесту. Основна умова - відсутність симптомів, робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково.

Якщо минуло менше п'яти днів, а людина отримала негативний результат ПЛР- тестування на коронавірус, це також є підставою для завершення самоізоляції.

Раніше обов'язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з моменту появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19.