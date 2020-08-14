В Україні знову антирекорд: 1732 людини захворіли COVID-19 за минулу доб

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано черговий антирекорд хворих COVID-19 за добу: 1732 нові випадки зараження. При цьому 581 людина одужала, 19 раніше хворих померли, свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

Днем раніше, 13 серпня, був абсолютний антирекорд - 1 592 нових заражених за добу; 12 серпня було 1 433 виявлених випадків, 11 серпня повідомлялося про 1 158 нових інфікованих COVID-19; 10 серпня - про 1 008 хворих, 8 серпня був попередній антирекорд - 1 489 заражених за добу.

Кількість інфікованих наростальним підсумком від початку пандемії становила на ранок п'ятниці 87 872 осіб, одужалих - 46 797, померли від початку пандемії від COVID-19 2 011 людей. Наразі в Україні COVID-19 хворіють 39 064 людини, що на 1132 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (205), у Львівській (184), в Одеській області (160), у Києві (158), у Чернівецькій області (154), в Івано-Франківській (143), у Рівненській (120) області.

Крім того, загалом в Україні за минулу добу також зафіксовано 2132 підозри на захворювання COVID-19.