В Україні з'явився новий лоукостер Bees Airline: тарифи, рейси

Державіаслужба видала сертифікат експлуатанта новому українському лоукост- перевізнику Bees Airline. Тепер авіакомпанія має право на польоти.

Один із літаків лоукостера вже знаходиться в Україні. Це Boeing 737-800 з реєстрацією UR-UBB 2010 року випуску, що раніше належав компанії МАУ.

18 березня цей авіалайнер виконає чартерний рейс на лінії Київ-Шарм-ель- Шейх, а з 19 березня - на лінії Київ-Марса-Алам.

Другий борт авіакомпанії теж Boeing 737-800 2010 року випуску з реєстрацією UR-UBA наразі знаходиться на перефарбуванні у Європі і прибуде до України після нанесення нової лівреї.

Обидва авіалайнери мають 189 можливих пасажирських місць. Такого ж компонування літаки цього типу використовує ірландський лоукостер Ryanair.

У травні Bees Airline планує отримати ще два повітряних судна і розширити флот до чотирьох авіалайнерів.

У Києві базовим аеропортом авіаперевізника будуть Жуляни. У Bees Airline планують роботу як чартерних рейсів так і регулярних.

Що відомо про ціни та тарифи Bees Airline?

Якими будуть ціни на квитки в авіакомпанії поки не відомо. У Bees Airline зазначають, що спершу планується виконання чартерних програм, а згодом до мережі додадуть регулярні маршрути.

Першим чартерним напрямком авіакомпанії буде Єгипет, а в квітні в авіакомпанії планують відкрити рейси в Кенію.

Втім, в авіакомпанії вже оприлюднили тарифи:

Тариф Economy Light: одне місце ручної поклажі розміром 55х40х23 см та вагою 7 кг, багаж за доплату і ніякої гнучкості;

одне місце ручної поклажі розміром 55х40х23 см та вагою 7 кг, багаж за доплату і ніякої гнучкості; Тариф Economy Smart: одне місце ручної поклажі розміром 55х40х23 см та вагою 7 кг, одне місце багажу до 23 кг (32 кг за доплату), не більше 158 см в сумі трьох вимірів, а також можливість зміни дати вильоту за €50;

одне місце ручної поклажі розміром 55х40х23 см та вагою 7 кг, одне місце багажу до 23 кг (32 кг за доплату), не більше 158 см в сумі трьох вимірів, а також можливість зміни дати вильоту за Тариф Economy Flex: одне місце ручної поклажі розміром 55х40х23 см та вагою 7 кг, одне місце багажу до 23 кг (32 кг за доплату), не більше 158 см в сумі трьох вимірів, а також можливість безкоштовної зміни дати вильоту, повернення квитка за €50.

Також в авіакомпанії повідомили, що реєстрація на рейси буде безкоштовною та здійснюватиметься на стійці реєстрації в аеропорту. Розпочинається за дві години і закінчується за 45 хвилин до вильоту рейсу.

Дозволяється безкоштовно взяти ручну поклажу розміром 55x40x23см та вагою 7 кг.

Додатково пасажир має право безкоштовно перевозити наступні предмети: жіноча та чоловіча сумка або ноутбук, пальто або куртка, харчування для дитини, необхідне під час польоту (не більше 5 кг розміром 40х30х20см), одна упаковка товарів Duty Free (поміщені в спеціальний герметичний поліетиленовий пакет із квитанцією).

Зазначається, що за додаткову одиницю ручної поклажі доведеться доплатити €25.

У салоні літака Bees Airline дозволено перевозити тільки собак, котів або птахів, як зареєстрований багаж – тільки собак та котів. Це питання необхідно погоджувати з авіакомпанією, а вартість провозу тварин в салоні літака або багажному відсіку коштує €40.