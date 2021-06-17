В України за добу зафіксували 1188 нових випадків СOVID-19

17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1188 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 62 дитини та 6 медпрацівників.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.
Також за минулу добу: госпіталізовано - 601 особу; летальних випадків - 55; одужало - 4 682 особи;
За добу протестовано: методом ПЛР - 27 036 осіб, методом ІФА - 10 538 осіб, експрес-тестами - 17 722 особи.
За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 227 225 осіб; одужало - 2 145 660 осіб; летальних випадків - 51 902; проведено ПЛР-тестувань - 10 603 856.
16 червня Кабінет Міністрів України продовжить карантин до 31 серпня.
Прямий канал
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