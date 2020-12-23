В українських школах почали тестувати електронні журнали та щоденники

В Україні вже розпочалася дослідна експлуатація програмного модуля платформи, на якій буде доступ до е-журналів та е-щоденників. Відповідний наказ підписали у Міністерстві освіти та науки.

Як повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет, е-журнал є однією з частин автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ), розробленого на базі Інституту освітньої аналітики.

"Використання е-журналів і е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптовано до роботи з будь-яких гаджетів", - сказав він.

Доступ до е-журналів та е-щоденників відбуватиметься за допомогою платформи.

За даними відомства, наразі протестовано інтерфейс, через який можна буде отримати доступ до різних сторінок: дані про учнів, розкладу уроків, списків відвідування, домашніх завдань тощо.

Вся інформація буде заповнюватися вчителями, а за допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати до неї доступ.

У МОН зазначають, що автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту (АІКОМ), на базі якого працюватимуть електронні журнали та щоденники, має комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) та відповідний сертифікат Державної служби спеціального зв'язку.

"Всі дані ретельно захищені, а доступ до них розмежовано відповідно до повноважень відповідальних працівників", - заявили у відомстві.

Раніше у КМДА повідомляли, що уже в 2021 році столичні школи повністю перейдуть на роботу з електронними класними журналами, а їх паперові версії більше не знадобляться.