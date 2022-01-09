В українському TikTok запустили проєкт про боротьбу із сексуальним насиллям щодо дітей

Українські тіктокери приєдналися до проєкту Ради Європи "Боротьба з насильством щодо дітей в Україні".

Ініціатива Ради Європи спрямована на підтримку прав дітей в інтернеті.

Молоді користувачі повинні бути захищені від насилля онлайн, а також обізнані щодо видів насилля: фізичного, психологічного та сексуального.

За реалізацію проєкту відповідав український офіс міжнародної комунікаційної агенції Action Global Communications.

Щоб охопити якнайбільшу кількість дітей, до проєкту залучили тіктокерів.

По-перше, ця платформа популярна серед молодих користувачів, а по-друге, для дітей інфлюенсери є авторитетом.

У своїх відео тіктокери показують приклади здорової та нездорової поведінки, дають поради, як уникнути насилля, закликають не мовчати про свої проблеми.

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