В Україну додатково поставлять 5 млн доз вакцини від коронавірусу NovaVax - Степанов

Найбільший у світі виробник вакцин - індійська компанія Serum Institute - додатково поставить Україні 5 млн доз вакцини від коронавірусу NovaVax, заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого у світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору", - йдеться в повідомленні Степанова у Facebook у понеділок.

Зазначається, що загальний обсяг вакцини NovaVax, який очікується в Україні, на сьогодні становить 15 млн доз. Перші постачання цього препарату в країну заплановані на липень 2021 року.

