В Україну насувається потужний антициклон Ingo

У неділю, 13 лютого, у більшості областей України оголошено перший рівень метеорологічної небезпеки. Зокрема, через складні умови, зумовлені ожеледицею та туманом, водіям потрібно бути уважними на дорогах.

Ожеледиця в останній день тижня очікується у західних, північних та східних областях.

Також за інформацією синоптиків, вночі та вранці у південних та більшості центральних областей буде туман. У зв’язку із цим видимість буде обмежена 200-500 метрами.

Загалом погоду в Україні 13 лютого формуватиме поле підвищеного тиску антициклону Ingo. За відсутності хмар вночі температура повітря суттєво знизиться, проте день буде досить теплим для лютого.На всій території країни опадів не передбачається. Нічна температура становитиме від 3-5 градусів морозу на півдні та 5-9 градусів нижче нуля в інших регіонах. На заході подекуди нічна температура опуститься до -13.

У столиці України 13 лютого очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів будуть коливатися від 2 до 4 градусів тепла. Проте нічна температура у Києві опуститься до -7 градусів.

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