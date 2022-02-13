В Україну не пустили білоруського журналіста Мелкозерова. У чому справа?

Білоруський журналіст та автор Youtube-каналу "Життя-малина" Микита Мелкозеров заявив, що йому відмовили у в'їзді до України, куди він летів у робочих справах.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Кращі шість годин в Україні", – підписав Мелкозеров фото відмови у в'їзді.

Він розповів виданню "Наша Ніва", що планував зняти в Україні два випуски для свого каналу, однак в аеропорту "Бориспіль" його протримали шість годин і врешті-решт відмовили у в'їзді.

"Я розумів, що кордон у мене буде з приколами. Вчора наша колега Саша Квіткевич (білоруська журналістка – ред.) також довго проходила кордон. Але вона говорила, що це зайняло у неї дві години. Сподівався, що буде те саме, взяв собі їжі та води. Перші три години я тримався дуже добре, мені здається. А потім, безперечно, втомився", – розповів білорус.

За словами блогера, в ухвалі вказано, що йому відмовили у в'їзді до України через відсутність "достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження, або транзиту до третьої держави". Мелкозеров додав, що разом з ним у літаку летіли п’ятеро білорусів, усіх їх також не пустили.

"Мені відмовили останньому", – зауважив блогер.

За даними видання, що поки білоруський журналіст чекав на рішення українських прикордонників, він пропустив літак до Варшави, який міг би відвезти його назад коштом авіакомпанії.

"Другий літак у мене буде лише завтра. Але я купив квиток і зараз полечу до Кракова. Хотів до Києва, а вийшло у Краків. В аеропорту я провів у підсумку 10 годин", — розповів він.

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