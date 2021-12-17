В Україну не пустили гітариста відомого російського гурту

Учасник російського гурту "Город 312" Олександр Ільчук не зміг потрапити в Україну: його розвернули українські прикордонники. Особистість артиста розкрив український активіст Сергій Стерненко.

Відповідне відео було оприлюднене 17 грудня на офіційному акаунті Держприкордонслужби України (ДПСУ) на сторінці у Facebook.

Учасник гурту "Город 312" Олександр Ільчук прибув до київського аеропорту "Бориспіль" зі Стамбулу. Підставою для відмови від в'їзду в Україну стало порушення законів України. Музикант неодноразово відвідував окупований Крим, де брав участь у фестивалях. У підсумку Ільчуку заборонили в'їзд в Україну на три роки.

"Коли востаннє відвідував Крим, росіянин не пам'ятав, а незабаром почав плутатися, називаючи спочатку 2001 рік, потім 2014-й", – повідомили прикордонники.

До Києва гітарист завітав для запису якогось творчого проекту.

"Ну все! Залишились без гарної музики", – відреагував Ільчук на заборону в'їзду.

https://www.depo.ua