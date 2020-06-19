В Україну повертаються 14 моряків, які три роки перебували в тюрмі в Лівії

З Лівії в Україну повертаються 14 моряків судна "Рута", які три роки провели у в'язниці. Це жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, повідомили на сторінці у Facebook Благодійної організації "Фонд допомоги морякам Ассоль".

Минулого місяця моряки влаштували голодування. Стан їхнього здоров'я оцінюють як задовільний. Вони повернуться спецрейсом 19 червня близько 13.00.

"Весь цей час родичі і "Ассоль" тримали в облозі всі інстанції, від яких залежала доля моряків, кілька разів проводили пікети біля Адміністрації президента й посольства Лівії в Україні. Зверталися до прем'єр-міністра уряду національної згоди, Глави президентської ради Держави Лівія. В Україні - звернення в різні міністерства і відомства, неодноразово за підтримки народних депутатів озвучували проблему під час засідань Верховної ради", - йдеться в повідомленні.

Благодійний фонд подякував представникам української влади за сприяння у звільненні.

Нагадаємо, що у 2017 році військово-морські сили Лівії захопили два судна, зокрема й танкер "Рута" під українським прапором. Весь екіпаж заарештували за звинуваченням у незаконному перевезенні нафти. Танкер належить Україні і знаходиться на балансі Одеського морпорту. З 2005 року судно орендує компанія Manchester Shipping SA.

Члени екіпажу містилися в одній із в'язниць Тріполі, потім їх перевели в Таджуру. За даними благодійного фонду, усі 14 осіб перебували в тісній камері, спати доводилося по черзі. Двоє захворіли на гепатит.

Глава наглядової ради "Ассоль" Світлана Фабрикант заявила, що в Лівії через епідемію коронавірусу оголошена амністія, у тюрмах залишають тільки небезпечних злочинців, зокрема терористів. Тоді як членам екіпажу "Рути" на травень не винесено судового вироку.